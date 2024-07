Babu Santana, Agatha Moreira e outros famosos curtem segunda noite de festival no Rio

Rio - A segunda noite de shows do 90's Festival reuniu diversos artistas na Marina da Glória, Zona Sul do Rio. Babu Santana, Aghtha Moreira estão entre os famosos que marcaram presença no evento de música.

O festival começou na sexta-feira (19) e vai até este domingo (21), reunindo músicos que marcaram a década de 1990. A segunda noite contou com shows de Marcelo Falcão, CPM 22, Ponto de Equilíbrio, Detonautas, Dread Lion, Marcão Brito & Thiago Castanho, Raimundos, Baia e Farofa Carioca.

Neste domingo (21), sobem no palco do 90's Festival Daniela Mercury, É O Tchan, Timbalada, Forróçacana, Mestre Ambrósio e Raiz do Sana.

