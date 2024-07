Evaristo Costa compartilha registros curtindo piscina: Férias - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 09:06

Rio - O jornalista Evaristo Costa, de 47 anos, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para compartilhar alguns registros curtindo uma piscina durante sua viagem por Portugal. Desde que deixou o Brasil, ele mora com a família no Reino Unido.



"Segunda-feira, férias! Para os invejosos: sigo internado", brincou o jornalista na legenda da publicação. Nas fotos, Evaristo aparece de óculos escuros enquanto se refresca no verão europeu.