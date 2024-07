Chay Suede e Laura Neiva - Reprodução do Instagram

Chay Suede e Laura NeivaReprodução do Instagram

Publicado 22/07/2024 08:13

Rio - Grávida do terceiro filho, Laura Neiva, de 30 anos, compartilhou alguns cliques ao lado do marido, Chay Suede, no Instagram, neste domingo (21). Nas imagens, os dois aparecem posando para uma foto em frente ao espelho. Com uma blusa branca aberta, a atriz ainda deixou a barriguinha de gestação em evidência.

