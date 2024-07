Kelly Key tem planos de se aposentar em Portugal com o marido Mico Freitas - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 11:10

Rio - Kelly Key, de 41 anos, compartilhou em seu Instagram, sobre seus planos para o futuro. A cantora, que mora em Angola com Mico Freitas e os três filhos, há três anos, revelou que pretende viver em Portugal com o marido após a aposentadoria do casal.



"Nós estamos no Brasil de férias. Hoje vivemos em Angola (já faz três anos), e provavelmente iremos nos aposentar em Portugal. Por enquanto, mantemos esses três países como nossos. E, assim, seguimos transitando por eles sem cobranças", escreveu.