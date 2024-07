Após anunciar fim do noivado, Maraisa publica fotos aos beijos com Fernando Mocó - Reprodução / Instagram

Após anunciar fim do noivado, Maraisa publica fotos aos beijos com Fernando MocóReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 10:03 | Atualizado 22/07/2024 10:03

Rio - A cantora Maraisa, dupla de Maiara, publicou em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (22), alguns registros ao lado do noivo, Fernando Mocó. A sertaneja havia confirmado o fim do relacionamento na última semana, mas posou aos beijos com o empresário.



A cantora colocou um "emoji" de coração vermelho na legenda da publicação. Nas fotos, o casal aparece em clima de romance nos bastidores do show do final de semana, em Conceição do Araguaia, no Pará.

fotogaleria

Internautas reagiram nos comentários da publicação. "Que o amor sempre prevaleça! Lindos", disse uma usuária do Instagram. "Casal lindo demais", opinou outra pessoa.



Vale lembrar que na última quinta-feira (18), Internautas reagiram nos comentários da publicação. "Que o amor sempre prevaleça! Lindos", disse uma usuária do Instagram. "Casal lindo demais", opinou outra pessoa.Vale lembrar que na última quinta-feira (18), internautas apontaram uma possível reconciliação , após Maraisa voltar a seguir o empresário no Instagram e aparecer usando aliança.