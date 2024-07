Fernando Mais publica desabafo e vai às lágrimas - Reprodução do Instagram

Publicado 22/07/2024 10:22

Rio - Fernando Mais, que interpretou o personagem Zecão no live-action da "Tuma da Mônica" (2019), fez um apelo, no Instagram, neste domingo (21), e revelou o que tem passado após ter seu fetiche em fezes, urina e flatulência exposto na internet , no ano passado. Aos prantos, ele, que também é conhecido pelo pseudônimo Gustavo Scat, comentou que está desempregado há seis meses, relatou crises e pediu ajuda à classe artística.

"Gente, é a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida. Eu tô tendo, provavelmente, uma crise de mania, eu não sei. Eu não consigo chorar direito, porque eu tomo antidepressivo. Mano, eu juro por Deus que eu não queria estar fazendo isso, velho. Eu preciso muito de ajuda. Estou há um ano nessa situação de Gustavo Scat, sozinho, eu não tenho advogado, eu não tenho assessor. Estava contratado numa agência de atores, que me demitiu. Eu estou desempregado há seis meses", iniciou.

"E eu recebi muita promessa de ajuda de gente famosa, falando que ia me ajudar. A minha mãe tá me ajudando com dinheiro e eu não estou pobre, eu não estou passando fome. Mas é desesperador você receber hate todos os dias e você não conseguir mais trabalhar com uma carreira que eu construí a minha vida toda. Eu não queria estar fazendo isso, eu não sou famoso o suficiente. Vocês me conhecem apenas como Gusttavo Scat. Mas esse não é nem meu nome, o meu nome é Fernando Mais e eu tinha toda uma carreira antes dessa p*rra acontecer", lamentou.

"Estou desesperado, pedindo ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. E eu tenho diversas vezes essa p*rra dessa crise. E eu estou um ano fingindo que tô bem, fazendo piada com a situação. Mas eu juro por Deus que eu não aguento mais. P*rra, quem puder me ajudar de alguma forma, eu tô aqui. Provavelmente eu vou me arrepender de tudo isso que eu tô fazendo. Mas eu sou um ser humano, eu não sou Jesus Cristo. Eu tenho meus momentos ruins, todo mundo tem. F*da-se tudo, é isso. Desculpa qualquer coisa", finalizou.

Ajuda de Felipe Neto

O youtuber Felipe Neto se comoveu com o apelo de Fernando e prometeu ajudá-lo. "Eu realmente não tenho um emprego para oferecer agora. Você não merece passar por nada disso, é um ódio e um horror totalmente desproporcional. Vou te mandar R$ 3.000,00 por mês, durante um ano, para que você possa usar como base e se reerguer. Você vai vencer isso", escreveu.

O ator agradeceu a ajuda. "Mano, eu juro por Deus que te agradeço demais por essa ajuda! Você pode me ajudar também com assessoria, advogado? Indicação de trabalho? Leia os posts do meu feed. Eu tô mal, tô doente, e isso tudo vai me afetar pra sempre por causa das notícias. Não sei mais o que fazer".

Felipe pediu para os dois tratarem do assunto no 'privado'. "Vamos falar no privado e ver como processar quem precisa ser processado. Se tiver um caminho pra isso, conta comigo. É absurdo o Google servir como destruição de reputação nos resultados da busca pelo seu nome. Amanhã vamos ver com os advogados o que dá pra ser feito", declarou.

Entenda

Fernando Mais teve seu fetiche escatológico exposto na web em julho do ano passado e recebeu várias críticas. Com o pseudônimo Gustavo Scat, o artista publicava conteúdo adulto deste fetiche no X, antigo Twitter. Ele também possui um livro sobre o assunto, intitulado de "Quero Scat - O sexo com cocô, mijo e peidos: Versão para fãs". A publicação traz "suas lembranças, as explicações dos seus fetiches e seus porquês, origens, gatilhos, conselhos e cuidados, como encontrar pessoas, consulta com psicólogo, dicas de como praticar, matérias curiosas e relatos de experiências sexuais sujas".