Xuxa mostra aula de pilates com Junno Andrade e a cachorrinha, Doralice - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/07/2024 11:24 | Atualizado 22/07/2024 11:25

Rio - Xuxa Meneghel, de 61 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (22), para mostrar que a aula de pilates com o marido, Junno Andrade, 60, ganhou uma participação especial. A cachorrinha de estimação, Doralice, acompanhou os tutores enquanto eles se exercitavam.



"Agora ela quer fazer pilates também. Bom dia para vocês", brincou Xuxa na legenda do vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, o casal está praticando exercícios enquanto a pet está entre os dois.