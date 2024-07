Vídeo! Otaviano Costa comunica que passou por cirurgia devido a aneurisma de aorta - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/07/2024 12:55 | Atualizado 22/07/2024 12:56

Rio - Otaviano Costa surpreendeu os internautas, nesta segunda-feira (22), ao contar que foi diagnosticado com aneurisma de aorta ascendente torácica e precisou passar por uma cirurgia, que durou cerca de sete horas. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista, que segue internado em um hospital de São Paulo, apareceu em uma cama de hospital e deu detalhes sobre seu estado de saúde.

"Há mais ou menos 30 dias a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui... Como eu não tinha como fugir para São Paulo para fazer o meu chek-up rotineiro há mais ou menos dois anos, e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o doutor cardiologista Antônio Masseto, no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flávinha [Flávia Alessanda]", iniciou.

"Em um simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando minha vida em risco. Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, em um nível muito perigoso, que a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, eu poderia ter o rompimento da minha aorta e assim seria irreversível", continuou.

Em seguida, Otaviano deu mais detalhes sobre seu diagnóstico. "O aneurisma é o inchaço da veia e no meu caso foi causado por uma válvula, chamada válvula bicúspide... É válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide, ou seja, o normal era ter três pazinhas, a minha tinha duas pazinhas, bicúspide. Por isso, eu jogava muito sangue na minha aorta e ela inchou nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco. O perigo disso é que, a qualquer esforço que eu fizesse, aleatório, do dia a dia até, puxar uma mala pesada, fazer um supino, uma disputa de bola de futebol com o coração muito a mil seria fatal", declarou.

Para não preocupar Flávia, o apresentador decidiu não contar para a mulher sobre a doença até que passasse o aniversário dela. "Não contei para a família, para os meus pais, para ninguém, fomos celebrar a vida dela. No domingo, meus pais voltaram para Cuiabá e eu resolvi contar para a Flávinha. E aí: o que fazer agora? Fomos para São Paulo, junto ao meu querido amigo, doutor cardiologista Roberto Kalil, junto com seu timaço de experts do Sírio Libanês e resolvemos nos aprofundar com outros exames, outros laudos para detectar o status e os próximos passos e planejamos a cirurgia. Os melhores médicos do Brasil e resolvemos apontar a cirurgia como solução definitiva para esse risco que eu não poderia mais correr".

De acordo com o apresentador, a cirurgia foi bem invasiva e durou muitas horas. "Abre o esterno, essa parte do peito e é uma cirurgia invasiva. Fui tomado por um turbilhão de emoções. Como se fosse uma última vez para tudo. Última vez dormindo no quarto com minhas filhas, vendo apresentação de balé... Altos e baixos, mas teve uma hora que sabendo que era fundamental a cirurgia, conversei comigo mesmo, e me dominei pela coragem. Entendi que era necessário. E aí, durante esse mês, planejando a vida, como vai ser, eu vim para o Sírio Libanês no dia 8 de julho e no dia 10 de julho fiz a cirurgia que durou mais ou menos sete horas", relatou ele, que contou com o apoio da família.

"Deixei a notícia muito sigilosa. Fiz a cirurgia, fui para a UTI, passei três dias, e agora estou em um apartamento da unidade coronariana e estou vivo, celebrando hoje uma semana da cirurgia. Ainda estou com dreno, e é cada pequeno passo de uma vida. Agora é viver a vida plenamente, sem risco nenhum, só acompanhar. Quero muito te alertar. Um simples ecocardiograma salvou a minha vida. E é em um SUS da vida, no hospital da sua cidade, no Incor aqui em São Paulo, ou no Sírio como eu. Eu tive a bênção de poder ter pessoas incríveis não só pela competência, mas pela humanidade, pessoas de ouro que vou levar para a vida inteira. A partir do momento que você descobre, você tem chance de mapear", finalizou.

Nos comentários da publicação, famosos e internautas deixaram mensagens de apoio ao apresentador. "Glória a Deus você está bem. Amém, Jesus", disse a comediante Tata Werneck. "Graças a Deus! Uma excelente recuperação, querido", desejou a apresentadora Eliana. "Uma ótima recuperação", expressou uma usuária do Instagram.