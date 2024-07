Marilia Mendonça abraça o filho Leo em imagem feita por inteligência artificial - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 13:05 | Atualizado 22/07/2024 13:14

Rio -A cantora Marilia Mendonça se estivesse viva, iria completar 29 anos nesta segunda-feira (22). Conhecida como a rainha da sofrência, ela foi homenageada pelo artista Hidreley Dião, que costuma bombar nas redes sociais por conta de suas montagens com Photoshop e Inteligência Artificial (IA). Ele publicou uma imagem inédita da artista, abraçada ao filho Leo de 4 anos, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff de 28.

"Anteriormente, fiz uma homenagem no aniversário da morte dela, no ano passado. Fiz como seria se ela chegasse aos 50 anos, e foi bem bacana. Tive uma resposta muito legal dos fãs e dos seguidores também. Estava aguardando a data de hoje, no aniversário dela de 29 anos, para imaginar como seria se ela recebesse um abraço do filho. Estou contente com a reação das pessoas ao ver a arte", diz.



Os fãs da cantora ficaram emocionados: "Ela era única..faz muita falta", "Parabéns pelo lindo trabalho", "Como nós fãs, somos gratos por sua arte.", Que você seja sempre muito abençoado."

Em novembro de 2021, Marilia Mendonça nos deixava, após sofrer um grave acidente aéreo. Ela havia saído da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, para realizar um show, quando a aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia, provocando a queda do transporte.