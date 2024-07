Sophie Charlotte se refresca no mar da Barra da Tijuca e dá show de simpatia

Rio - Sophie Charlotte, de 35 anos, esteve na praia da Barra da Tijuca, nesta segunda-feira (22), e aproveitou o dia ensolarado. A atriz, que dá vida à Eliana em "Renascer", da TV Globo, renovou o bronzeado nas areias e se refrescar no mar. De biquíni preto, a artista deu um show de beleza e boa forma no local. Ao perceber que estava sendo clicada por um paparazzo, ela demonstrou simpatia e acenou para o profissional.

Recentemente, Sophie foi flagrada aos beijos com Xamã, o Damião da novela das 21h, durante um festival na Zona Sul do Rio. O casal, que contracena junto, também foi visto no 'Arraiá da Pocah', na Praça Marechal Âncora, Zona Portuária do Rio, no maior clima de romance.