Melody - Reprodução do Instagram

Melody Reprodução do Instagram

Publicado 23/07/2024 07:58 | Atualizado 23/07/2024 08:05

Rio - Melody contou, no Instagram, como se sente após sofrer um acidente, na Via Dutra, na altura do município de Barra Mansa, no último sábado. Durante uma interação com fãs, nesta segunda-feira (22), a cantora afirmou que está com algumas dores, mas bem.