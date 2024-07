Mc Melody sofre acidente em rodovia e van fica destruída - Reprodução / Instagram

Publicado 20/07/2024 19:27

Rio - Mc Melody sofreu um acidente na tarde deste sábado (20) na Via Dutra, na altura do município de Barra Mansa. Ela estava a caminho do Rio para um show. Nas redes sociais, a cantora mostrou como ficou a van após a batida e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde dela.

"Graças a Deus ninguém morreu, está todo mundo bem. Foi um ônibus atrás, chegou, a gente estava de boa, parado, e olha o que aconteceu. Estou com muita dor, nas costas, na cabeça... Meus dedos estão todos doendo", afirmou.



Em um novo story, ela tranquilizou os fãs. "Queria mostrar mais um pouquinho para vocês, olha isso daqui. Teve mais três carros ali na frente também que 'zoou' muito. Foi um ônibus de viagem. Ele bateu na gente e saiu arrastando todos os carros. Olha o estrago", disse.



A CCR, concessionária que administra a via, informou que o acidente envolveu, além da van de Melody, um ônibus, um caminhão e um automóvel. O engavetamento causava, por volta das 18h, um congestionamento de cerca de 4km, no sentido Rio.

Mais cedo a cantora anunciou a viagem para a cidade maravilhosa e prometeu mostrar tudo aos fãs. "Hoje estou indo para o Rio de Janeiro, daqui a pouquinho já estou lá. Tem show no Rio, vai ser 'topíssimo'. A banda está vindo pra cá e vamos juntinhos, vou mostrar para vocês a nossa viagem.”