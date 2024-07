Gretchen faz registro de momentos em Portugal - Instagram / Reprodução

Gretchen faz registro de momentos em PortugalInstagram / Reprodução

Publicado 20/07/2024 11:17

Rio - Gretchen segue compartilhando os momentos da sua viagem para Portugal com seus seguidores nas redes. Na manhã deste sábado (20), a cantora de 65 anos, encantou os fãs ao publicar um vídeo dançando com o marido, Esdras de Souza.



"Chegar em uma idade como a Gretchen e linda assim... É de tirar o chapéu.... Linda... Cheia de energia e conseguiu um companheiro que faz o mesmo ritmo, merece aplausos e aplausos", comentou uma seguidora.



"Não podemos negar que ela, com a idade que tem, com esse corpo, é sim uma mulher maravilhosa que ama viver. E sabe aproveitar a vida, viu", escreveu outra fã.



Os elogios, no entanto, não ficaram restritos ao corpo sarado da artista. Alguns internautas falaram sobre a química entre o casal. "Eles combinam tanto. Mesma energia", "Como eu amo a energia desse casal" e "Casalsão e lindos" foram alguns dos comentários na publicação.