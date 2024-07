Chrystian e Key Vieira - Instagram / Reprodução

Publicado 20/07/2024

Rio - Key Vieira, viúva de Chrystian, compartilhou um vídeo de momentos com um sertanejo, nesta sexta-feira (19), quando completou um mês da morte do músico. A publicação reúne imagens de momentos do casal, com a música do cantor "Sob o Céu Azul". "Um mês sem você... Um mês de saudade, mas com certeza de que nosso amor é eterno", escreveu. Chrystan, que fez dupla com o irmão Ralf, morreu no dia 19 de junho , aos 67 anos, em um hospital em São Paulo onde estava internado. A causa foi uma infecção generalizada, em decorrência de uma pneumonia.Em fevereiro de 2024, a equipe do cantor chegou a divulgar que Chrystian sofria de rim policístico e estava com a função renal comprometida. Na época, foi informado, ainda, que o artista passaria por um transplante de rim até o fim do ano, e que sua mulher, Key Vieira, seria a doadora.