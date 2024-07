Novo clipe de João Lucas tem direção de Bruna Marquezine e acervo de Xuxa - Divulgação / Guilherme da Silva

Publicado 20/07/2024 06:00

DIA, o artista deu detalhes sobre seu novo projeto, contou como conheceu Sasha e falou sobre sua relação com a Rainha dos Baixinhos. Rio - João Lucas está iniciando uma nova fase na sua carreira com o lançamento do single "Minuto de Saudade" , marcando definitivamente sua transição do gospel para a pop. A música fala sobre o início do relacionamento com Sasha Meneghel, quando ela ainda morava em Nova York, nos Estados Unidos, e ele no Brasil. O clipe foi dirigido pela grande amiga do casal, Bruna Marquezine, e possui acervos da sogra do cantor, Xuxa. Em entrevista ao, o artista deu detalhes sobre seu novo projeto, contou como conheceu Sasha e falou sobre sua relação com a Rainha dos Baixinhos.

A ligação entre João e a música vem desde cedo. Com apenas 6 anos, ele começou a cantar na igreja e a fazer parte do coral da escola. Anos depois, fez sua primeira apresentação em um programa de televisão de calouros. "A ideia de iniciar a carreira artística começou muito na minha infância mesmo, que é o momento que eu retrato no clipe 'Minuto De Saudade'. Eu sempre quis ser artista de circo quando eu era criança, era o meu maior sonho ter um. Ali, percebi que era esse o meu destino, eu estava fadado a isso".



Ele afirma que a transição musical do gospel para o pop foi tranquila. "Tudo aconteceu de forma natural. Ano passado eu lancei 'Meu Bem', que foi esse momento de transição, e diria que ela já foi finalizada. Já me vejo como um artista pop que sempre tive vontade e desejo de ser", disse ele, que atualmente se inspira em artistas como Harry Styles e Billie Eilish.



Sasha



João conta que conheceu Sasha na casa da atriz Bruna Marquezine. "Eu estava organizando uma viagem de trabalho social em Angola por uma ONG e a Sasha ficou interessada em ir junto. Ela me mandou um áudio, tínhamos trocado duas três palavras, ouvi e ela falava assim: 'A Bruna falou que vocês estão indo ajudar e eu queria saber se posso fazer alguma doação ou se posso ir com vocês'. Ela emitiu o voo e acabou sentando do meu lado, nasceu uma amizade e depois o nosso amor", revelou João.



"Minuto de Saudade" retrata um período em que Sasha ainda morava em Nova York, enquanto João permanecia no Brasil. "Ela estava morando fora, e a gente não sabia se ia namorar ou só ficar, com receio da exposição. Foi uma fase de viver a distância e um relacionamento público, tentando preservar esse momento", explicou.



Frequentemente associado a sua mulher pela mídia, o cantor diz não ligar para isso, já que tem orgulho de Sasha. "Minha mulher é incrível, tenho muito orgulho. Encho a boca para falar dela. Acompanho de perto o lançamento da sua marca, e estava ansioso para que as pessoas conhecessem um lado dela que ninguém nunca viu. Tenho orgulho mesmo. Me chamar de marido da Sasha é algo fod* para mim, é incrível".



Novo clipe



Com uma abordagem lúdica, nostálgica e alusões aos sonhos de infância de João. O videoclipe conta com diversos cenários circenses de Xuxa, no "Xuxa Só Para Baixinhos 5", e muita coreografia: "Sempre sonhei em ser dono de um circo quando criança, e brincava muito disso. Conforme fui amadurecendo, os sonhos mudaram para uma grande estrela pop. Então, reconstruímos esse universo imaginário no clipe. 'Minuto De Saudade' fala de saudade romântica, mas também pode se relacionar com várias coisas, inclusive a nostalgia da infância", detalhou o cantor.



João escolheu Bruna Marquezine para ser a diretora do seu clipe e deu detalhes sobre sua amizade com a atriz e de como surgiu a ideia de trabalharem juntos: "Foi uma honra para mim ser dirigido pela Bruna. A gente tem uma amizade já há algum tempo. Através da Bruna eu conheci a Sasha. Ela é uma pessoa que, além de tudo, tem um papel muito importante na minha vida, na minha história".



"Ser dirigido por ela foi muito especial. É extremamente talentosa e dedicada. Ela, de fato, abraçou o projeto, o sonho e se dedicou ao máximo para que acontecesse como a gente tinha pensado e desenhado. Quando eu falei para ela sobre a música, e ela veio com a ideia do roteiro, ela ainda não tinha a pretensão de dirigir o clipe. Mas veio com uma ideia tão bem formulada e pensada que eu falei: 'cara, por que você não dirige então o clipe?' Aí ela topou e foi maravilhoso, foi lindo", contou.



Xuxa



Questionado sobre o papel da sogra na sua vida, ele responde: "Acho que é impossível um artista pop não se inspirar de alguma forma na Xuxa, a diferença é que eu tenho essa referência dentro de casa. Ela é um amor de pessoa, uma artista e profissional exemplar, um talento e ser-humano incrível. Ela também me dá muito apoio e incentivo. Tanto que usamos muito do acervo que ela tem do 'Xuxa Circo' na gravação desse clipe".

João promete que muitas coisas boas estão por vir. "Eu lancei agora meu novo clipe que é o início desse processo do meu primeiro disco. É o primeiro lançamento de vários, temos muitas coisas engatilhadas até o lançamento do disco completo e depois shows pelo Brasil em cima desse projeto", concluiu.

*Reportagem da estagiária Letícia Montrezor, sob supervisão de Nara Boechat