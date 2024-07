Janaína Xavier comenta demissão da TV Globo no podcast ’Benja Me Mucho’ - Reprodução / YouTube

Janaína Xavier comenta demissão da TV Globo no podcast ’Benja Me Mucho’Reprodução / YouTube

Publicado 19/07/2024 22:21 | Atualizado 19/07/2024 22:24

Rio - Janaína Xavier, de 46 anos, participou do podcast "Benja Me Mucho", apresentado por Benjamin Back, nesta terça-feiro (16), e contou o motivo para, após 23 anos na TV Globo, ter saído da emissora em 2022. Segundo a ex-apresentadora do SporTV, depois de certo tempo, ela teria ficado "bonita demais para estar ali" e foi demitida.

A apresentadora argumentou que empresa queria incluir "meninas mais cheinhas" e "mulheres pretas" no time de profissionais. Então, ela ressaltou: "Não estou dizendo que as mais cheinhas não são bonitas. Muito pelo contrário. Estou falando da perspectiva deles".

fotogaleria "Na pressa de mostrar a diversidade quando a questão é contratar uma mulher ou um homem, eles vão na mulher. Uma mulher preta ou branca, vão na preta. Ela é cheinha e fora dos padrões, a outra é muito bonita, perua… vamos na primeira", Janaína expôs como via que as contratações aconteciam.

Ela destacou que, durante a pandemia, precisou se afastar do trabalho por conta de sua segunda gravidez. Depois da licença-maternidade, a demissão aconteceu. "Fiquei magoada mais com as pessoas do canal do que com a empresa em si. Foi difícil. Depois da minha demissão, muitos desapareceram", desabafou a jornalista.

Nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), a apresentadora compartilhou a mensagem de um seguidor, que dizia: "Você é bonita demais mesmo! Concordo com você". Em vídeo, nos stories do Instagram, ela disse que "bonita não, maravilhosa", e escreveu: "E debochada".