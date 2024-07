Fabiana Justus celebra mesversário do filho com tema de Mágico de Oz - Reprodução

Fabiana Justus celebra mesversário do filho com tema de Mágico de OzReprodução

Publicado 19/07/2024 18:21

Rio - Fabiana Justus utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (19), para celebrar o aniversário de 11 meses do filho, Luigi, fruto de seu relacionamento com Bruno Levi D'Ancona. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou fotos da festa, que teve o tema de "Mágico de Oz".

"Luigi - 11 Meses. Mágico de Oz", escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Fabiana posou vestida de Dorothy com direito a peruca, ao lado das filhas gêmeas, Chiara e Sienna. Já Luigi, apareceu fantasiado de Leão Covarde, personagem do livro.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com os registros. "Ah, que coisa mais linda. Amei", disse uma seguidora. "Fabi, você ficou uma mocinha tão linda com esse look e essa peruca! Amei muito! Luigi está cada dia mais lindo! Quem aguenta?", relatou outra. "Mais um tema perfeito! Estou encantada com as fotos! Vocês arrasaram", afirmou uma pessoa.

