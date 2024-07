Joe Jonas sugere parceria com Luísa Sonza em novo álbum - Reprodução

Publicado 19/07/2024 17:32

Rio - Joe Jonas levou os fãs à loucura após sugerir uma parceria com Luísa Sonza em seu novo álbum, "Music For People Who Believe In Love", que chega às plataformas digitais em outubro deste ano. Durante participação no programa "Elvis Duran and The Morning Show", o cantor ainda revelou que é um grande fã da artista brasileira.

"Tem mais parcerias nesse projeto do que qualquer com os irmãos [Jonas Brothers] ou solo que fizemos. Acho que tem sete ou oito 'feats' nesse álbum, o que é doido. Eu entrei em contato com muitos amigos e disse que eu era fã deles. Alguns deles foi por chamadas de telefone, outros por mensagens diretas [no Instagram], disse que era um grande fã deles e que gostaria de enviar uma música se tivessem interessados. Então, não posso esperar para que as pessoas vejam e escutem quem está nesse álbum", afirmou.

Em seguida, ele falou sobre a possível participação de Luísa. "Eu fico em apuros toda vez porque digo algo muito cedo, mas não me importo. Eu acho que é empolgante. Há alguns que já foram rumores, porque o quão fácil é seguir alguém [nas redes sociais] (...) Tem uma artista brasileira, Luísa Sonza, que sou grande fã dela. Pode ou não estar nesse álbum", disse ao fazer suspense sobre a parceria.

