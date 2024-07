Em Portugal, Sabrina Sato compartilha registros na praia com a filha e os pais - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 19/07/2024 13:14

Rio - A apresentadora Sabrina Sato compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), alguns registros da viagem com a filha, Zoe, e seus pais, Kika Sato Rahal e Omar Rahal, em Lisboa, Portugal. O ator Nicolas Prattes, namorado da "japa", também está no país europeu gravando a próxima novela da TV Globo Nos stories do Instagram, a apresentadora mostrou a filha brincando nas areias da Praia de Cascais. Durante o passeio em cima de uma ponte, Zoe ficou impressionada com a cena que viu no mar e correu para mostrar ao avô: "Olha quantos [peixes]!", disse a pequena. "Olha quanto peixe lá", respondeu Omar, enquanto observava os animais marinhos ao lado da neta. Sabrina também compartilhou um "boomerang" da família juntinha, aproveitando o descanso no litoral europeu.