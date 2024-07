Aguinaldo Silva e Susana Vieira - Rogério Fidalgo / Agnews

Publicado 19/07/2024 10:41 | Atualizado 19/07/2024 10:42

Rio - Aguinaldo Silva, de 81 anos, recebeu o carinho de várias estrelas no lançamento de seu livro, "Meu passado me perdoa: Memórias de uma vida novelesca", escrito por Nilson Xavier, em uma livraria da Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (18). Susana Vieira, Betty Faria, Viviane Araújo, Bárbara Borges, Roberto Birindelli foram algumas das celebridades que prestigiaram o famoso autor de novelas no local, além da autora Glória Perez.

No Instagram, Aguinaldo compartilhou um clique ao lado de Susana e disse que os dois tem muitos planos profissionais: "Dois jovens na flor da idade e com muitos planos de trabalho para os próximos cinquenta anos trocam experiências com vistas ao futuro. 'Estamos apenas começando' - diz ela e ele confirma: 'e vamos continuar'", escreveu na legenda.

A veterana comentou a publicação e agradeceu o amigo. "Obrigada querido por me convidar pra sentar na sua mesa no seu lançamento!!!! Foi uma noite gloriosa à altura do seu nome e à nossa parceria espiritual. te amo".

Aguinaldo é conhecido por folhetins como "A Indomada" (1997), "Senhora do Destino" (2005), "Duas Caras (2007)", "Fina Estampa" (2011), "Império" (2015), todas da TV Globo. Ele está afastado das telinhas desde "O Sétimo Guardião", novela transmitida entre 2018 e 2019.