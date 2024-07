Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, é feito refém e tem apartamento assaltado em SP - Reprodução / Instagram

Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, é feito refém e tem apartamento assaltado em SPReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 19:42 | Atualizado 19/07/2024 19:48

Rio - O irmão do apresentador Rodrigo Faro, Danilo Faro, foi assaltado e feito refém em seu apartamento no bairro Jardins, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (19). O empresário, que estava prestes a sair de férias, foi abordado por dois homens armados e teve as mãos e pés amarrados enquanto os criminosos levavam os pertences dele.

fotogaleria

Ao jornal "Tá na Hora", do SBT, Danilo contou que estava prestes a sair de casa para o aeroporto, de férias para a Itália, quando foi surpreendido por dois homens armados com uma pistola cada. De acordo com o empresário, os criminosos tiveram acesso ao interior do prédio ao dizerem que iriam fazer um serviço em um outro apartamento que está em obra, o único do endereço.

"Eles foram direto para o meu apartamento. Ficaram esperando nas escadas. No momento em que a minha colaboradora abriu a porta para colocar o lixo para fora, ela foi rendida", contou ele. Danilo revelou ainda que, enquanto estava com a arma apontada para ele, manteve a calma e conseguiu conversar com um dos assaltantes. Segundo o empresário, o crime não teria acontecido de forma aleatória, mas sim que foi algo planejado.

"Eles sabiam que o Rodrigo era o meu irmão, sabiam que eu tinha acabado de chegar de uma viagem, minha rotina, horário de entrada e saída. Falaram que já me seguiam há muito tempo. Eram muitas informações que eles tinham a respeito da minha pessoa, da minha rotina. Então, com certeza isso deixa claro que eles foram com o objetivo de ir ao meu apartamento. Nenhum outro apartamento [do prédio] foi invadido", disse.

Danilo informou que os criminosos foram atrás de dinheiro, relógios e joias. Segundo o empresário, eles amarraram os pés e as mãos dele e de sua colaboradora, os trancaram em um quarto e fecharam o apartamento antes de saírem.

O empresário contou ainda que os assaltantes não levaram o computador dele, e foi por onde ele conseguiu pedir ajuda e falar com o companheiro para acionar a polícia. Danilo disse que foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência ao lado do irmão, Rodrigo Faro.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), informou que "um homem, de 47 anos, teve a residência roubada, na manhã de sexta-feira (19), por volta das 10h, na Alameda Itu, no Jardim Paulista, região central de São Paulo. Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, foram informados pela vítima que uma mulher, de 49 anos, que trabalha no local, foi abordada por dois homens armados. Eles fugiram levando dois celulares e dez relógios de pulso. O caso foi registrado como roubo pelo 78º Distrito Policial (Jardins)", afirma a nota.