Paula Toller - pedro loreto

Paula Toller pedro loreto

Publicado 20/07/2024 22:03

Rio - A cantora Paula Toller vai se tornar avó pela primeira vez. O filho único dela, Gabriel Amora de Farias, de 34 anos, anunciou no perfil do Instagram que será pai de uma menina, fruto do relacionamento com Maria Fernanda.

fotogaleria

Ele deu a notícia em uma selfie ao lado da amada, que estava com a barriga à mostra. "Que felicidade tem sido embarcar nessa linda viagem com você, meu amor. Já já vai ter uma concorrente para o posto de mulher mais linda do mundo. 15 semanas", disse ele.