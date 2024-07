Preta Gil abre o jogo sobre vida amorosa e afirma: Sozinha nunca - Reprodução

Publicado 19/07/2024 19:40

Rio - Preta Gil abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), e aproveitou para tirar algumas dúvidas de seus seguidores. Em seu story do Instagram, a cantora falou sobre as cicatrizes de suas cirurgias e ainda abriu o jogo sobre sua vida amorosa.

Ao ser questionada se estaria em algum relacionamento, Preta foi direta. "Estou solterissíma. E muito bem, feliz comigo mesma. Mas, sozinha nunca", ressaltou a artista, que se divorciou de Rodrigo Godoy em maio do ano passado.

Em outro momento, um internauta perguntou se ela pretende fazer algo para melhorar as cicatrizes de suas cirurgias do tratamento contra o câncer. "Não. Eu gosto muito das minhas cicatrizes. A única que me incomoda é essa aqui [da barriga] porque não é a cicatriz que me incomoda, é porque ela tem um buraco. E aí como eu vou ter que trocar a prótese [do silicone], que eu tenho há 25 anos e nunca troquei, meu cirurgião disse que pode fazer um enxerto para ficar retinha", contou.