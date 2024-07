Ator Miguel Falabella e sua camareira Nieta, que morreu nesta sexta-feira(19) - Reprodução / Instagram

Ator Miguel Falabella e sua camareira Nieta, que morreu nesta sexta-feira(19)Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 16:31

Rio - Miguel Falabella lamentou, nesta sexta-feira (19), a morte de sua camareira Nieta, considerada como uma irmã pelo ator. Em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma foto ao lado da amiga, cuja causa da morte não foi divulgada.

"Hoje meu coração chora com a partida de uma profissional muito especial. Nieta foi minha camareira por anos a fio e, juntos, estivemos nos camarins dos teatros de todo o Brasil. Minha companheira, minha amiga, minha comadre, minha irmã querida, nunca mais vou entrar num camarim sem ter a sua presença comigo. Obrigado por todos esses anos. Vou te amar por aqui, até que nos encontremos novamente nas estrelas. Descanse em paz. Se alguém merece a paz eterna, esse alguém é você!", publicou.

Em outro post, Falabella registrou um momento ao lado da camareira. "Eu no palco e ela me olhando da coxia. Sempre um olhar de amor e cuidado". Nos comentários, alguns artistas acolheram o diretor. "Meus sentimentos", disse o ator Paulo Betti. "Sinto muito", escreveu a atriz Cacau Protasio. Ingrid Guimarães mostrou-se surpresa com a notícia: "Meu Deus, Nieta .. o que aconteceu".

A atriz Marisa Orth também homenageou Nieta em seu perfil, compartilhando um vídeo da camareira dançando. "Miguel me apresentou. Camareira. Amiga. Mãe de todos, avó dessa linda menina Duda. Minha amiga. Libriana. Ficamos chapas mesmo. Nieta. Os melhores, acho, vão primeiro. penso assim para tentar entender a ordem das coisas. Te amo amiga. Vai em paz", escreveu.