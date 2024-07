Tays Reis e Biel comemoram dois anos da filha, Pietra: Te amamos muito - Reprodução / Instagram

Tays Reis e Biel comemoram dois anos da filha, Pietra: Te amamos muitoReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 11:18 | Atualizado 19/07/2024 11:24

Rio - Pietra, filha de Tays Reis e Biel, completa 2 anos nesta sexta-feira (19), e ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. A cantora compartilhou fotos de um ensaio que ela e o marido fizeram com a pequena, com o tema de margaridas, inspirada na personagem da "Turma do Mickey", que leva o mesmo nome que a flor.



"Hoje foi o dia que Deus escolheu pra dar a vida a nossa princesa! Então 'bora' começar a agradecer pela vida dela, pedindo muita proteção para que ela possa crescer e ter uma linda jornada nessa terra! Te amamos muito, filha. Seus pais sempre estarão ao seu lado te incentivando, te respeitando e te amando", declarou a mãe na legenda da publicação.

"Ah, e dia 27 de julho tem festão pra comemorar a sua vida, do jeitinho ela merece! Vocês estão preparados pra viver esse dia com a gente?", completou Tays.

A cantora seguiu com as homenagens. "Hoje é seu aniversário, princesa. Que papai do céu te ilumine! Prometo que vou te proteger, te amar e o mais importante: te respeitar. Te amo", escreveu Tays em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, onde aparece ao lado da filha, que está brincando com "dinossaurinhos".



Nos comentários da publicação seguidores e famosos deixaram mensagens de carinho para a pequena. "Coisa mais linda de tia. Parabéns, amor! Deus abençoe essa vida preciosa", desejou a influenciadora digital Sthefane Matos. "Parabéns, princesa linda!", disse uma usuária do Instagram.