Rio - Maria Zilda Bethlem, de 72 anos, usou o Instagram, nesta quinta-feira (18), para anunciar que há 50 anos começou a trabalhar na televisão. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz lamentou que ninguém lembrou do marco especial em sua carreira, citou alguns artistas com quem contracenou e disse que 'dificilmente' a TV Globo fará um 'tributo' em homenagem a ela.

"Cansei de esperar. Então, vou fazer um anúncio, já que ninguém lembrou de fazer. Esse ano de 2024 é de grande importância para mim. Todos são, mas esse ano eu estou comemorando os 50 anos que comecei a trabalhar na televisão. Na TV Globo. Foi a única televisão que eu trabalhei. Então, são 50 anos de televisão e 52 que comecei a fazer teatro profissional...", iniciou.

"Vamos celebrar esse cinquenta anos de televisão, onde fiz muita coisa muita coisa boa, divertida, conheci e fiz ótimos amigos, colegas sensacionais, tive a honra de trabalhar com grandes atores: Sérgio Britto, Walmor Chagas, Tarcísio Meira, Glória Menezes.. Foram tantos tão bons, que é uma emoção falar nisso. Também foram grandes diretores, que tive o privilégio de ser dirigida. Grandes autores, como Manoel Carlos, Silvio de Abreu, Antônio Calmon, Carlos Lombardi, Walter George Durst", continou.

Por fim, Maria destacou: "Dificilmente a Globo vai fazer um tributo a mim, né? Não estou mais lá há tantos anos. Mas vamos nós fazer um tributo a mim. Nós que nos gostamos, que lembramos do que fiz, sempre com muita alegria, nunca neguei fogo. Depois vamos falar disso: das vilãs, das viagens, é muita história. Eu vou contar algumas para vocês para gente se distrair, tá bom?".

Nos comentários, alguns artistas e fãs parabenizaram a atriz pelo momento marcante na carreira. "Parabéns", disse Fafy Siqueira. "Parabéns pela linda trajetória!!", afirmou Renato Rabello. "Parabéns, você é uma grande artista. Muita luz no seu caminho", desejou um admirador de Maria. "Sempre adorei seu trabalho! Obrigado por tanto!!! Muitas lembranças boas assistindo você! Parabéns pela linda trajetória!", declarou outro.

Maria Zilda está afastada das novelas desde "Êta Mundo Bom" (2016), da TV Globo. Na emissora, a atriz já atuou folhetins como "O Espigão" (1974), "Nina (1977), "Água Viva" (1980), "Guerra dos Sexos" (1983), "Selva de Pedra" (1986), "Bebe a Bordo" (1988), "De Corpo e Alma" (1992), "Por Amor" (1997), "Sete Pecados" (2007), "Ti Ti Ti" (2010) e "Aquele Beijo" (2011).