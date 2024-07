Bruna Marquezine mostra registros de viagem em Tóquio - Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 09:42

Rio - A atriz Bruna Marquezine, de 28 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (18), para compartilhar alguns registros relembrando a viagem que fez para Tóquio, no Japão.



"Missing Tokyo", escreveu a artista na legenda da publicação. A declaração pode ser traduzida como: "Sentindo falta de Tóquio”. Nos registros ela aparece admirando as paisagens do país oriental, visitando restaurantes e conhecendo a cidade. A atriz também mostrou alguns detalhes do quarto onde ficou hospedada.

Internautas elogiaram Bruna nos comentários da publicação. "Linda", opinou uma usuária do Instagram. "Toda perfeitinha (queria saber falar isso em japonês)", disse outro usuário das redes sociais. "Não tem jeito, ela é um espetáculo!", falou uma terceira pessoa.



Vale lembrar que o ator João Guilherme, 22, também viajou para o Japão na mesma época em que a atriz. Apesar dos rumores de romance, os dois são discretos e não compartilharam fotos juntos. No entanto,

