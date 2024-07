Luísa Sonza reúne famosos em festa para celebrar seus 26 anos - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 19/07/2024 08:00 | Atualizado 19/07/2024 08:03

Rio - A cantora Luísa Sonza reuniu diversos famosos, na noite desta quinta-feira (18), no Centro de São Paulo, para comemorar seus 26 anos. A aniversariante chegou acompanhada do namorado, o médico Luís Ribeirinho.



O casal Sasha Meneghel e João Lucas chegou junto com Juliette e o trio posou para fotos na porta do evento. Karol Conká, Diego Martins, Maya Massafera, Bianca Andrade, MC Zaac, MC Kekel, Blogueirinha, Pequena Lo, Lucas Guedez, Vivi Wanderley, Di Ferrero, Kéfera e Cleo Pires foram algumas das personalidades que também estiveram presentes.