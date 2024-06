João Guilherme compartilha fotos em viagem no Japão e internautas especulam: Mãos da Bruna - Reprodução / Instagram

João Guilherme compartilha fotos em viagem no Japão e internautas especulam: Mãos da Bruna Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 09:30 | Atualizado 27/06/2024 09:40

Rio - O ator João Guilherme, de 22 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (26), fotos de viagem em Tóquio, no Japão. Antes ele estava na França, onde prestigiou o Paris Fashion Week. A atriz Bruna Marquezine, de 28, que vive um romance com o influenciador digital , também estava na "Cidade da Luz" e recentemente postou no Instagram alguns registros no país oriental. Apesar de não terem publicado imagens juntos, internautas especularam que eles estão em uma viagem de casal.

"Tanta diversão", escreveu João Gui na legenda da sequência de fotos, onde aparece fazendo compras no supermercado, conhecendo cafeterias, visitando restaurantes e "turistando" pela cidade.

fotogaleria

Além do mesmo destino das férias, uma foto chamou a atenção dos internautas, que especularam que o casal estaria viajando na companhia do outro. "Essas mãos com cachorrinho é da Bruna", disse uma seguidora. "A Bruna já postou as fotos dela em Tóquio. Lindo este casal", opinou outra usuária das redes sociais. "A Marquezine que tirou as fotos. Adoro", teorizou outra.