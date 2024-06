Tz da Coronel reúne famosos em festa de lançamento de álbum

Rio - Tz da Coronel promoveu uma festão de lançamento do novo álbum "Direto da Selva", com 14 músicas, no Leblon, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (26). Xamã e Juan Paiva, que interpretam Damião e João Pedro, em "Renascer", respectivamente, foram alguns dos famosos que marcaram presença no evento.

Rebecca, Papatinho, Laura Fernandez, Yara Charry, Anna Estrela, Jonathan Haagensen e Chico Moedas também prestigiaram o lançamento de Tz da Coronel.

DIA, Em entrevista recente ao o artista falou sobre o novo trabalho. "Esse álbum é um retrato fiel das batalhas diárias que enfrentamos. Quis trazer a realidade da selva de pedra que é a vida. Cada faixa é como uma história de sobrevivência, e quero que todos sintam a verdade e a emoção por trás das letras", disse ele, que se apresentará no dia 13 de setembro no Rock in Rio.

