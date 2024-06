Tz da Coronel acumula mais de 2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais - Divulgação

Tz da Coronel acumula mais de 2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais

Publicado 17/06/2024

Rio - Tz da Coronel é um sucesso absoluto. Um dos maiores nomes do rap nacional, que além de acumular mais de dois bilhões de reproduções nas plataformas digitais e ser uma das atrações confirmadas do Rock in Rio, ele agora se prepara para lançar, no fim de junho, seu mais novo álbum, "Direto da Selva". Para o DIA, o artista fala sobre o atual momento de sua vida profissional e dá spoilers sobre o novo projeto.

"Não posso falar muita coisa ainda sobre meu álbum novo, mas posso dizer que terá 14 faixas e feats surpresas, trazendo uma mistura de Tz do 'velho testamento', como vocês dizem, com o Tz atual, que sempre procura trazer novidades. Em breve, vocês todos verão", avisa aos fãs.

A produção promete ser um marco na carreira do artista. "Esse álbum é um retrato fiel das batalhas diárias que enfrentamos. Quis trazer a realidade da selva de pedra que é a vida. Cada faixa é como uma história de sobrevivência, e quero que todos sintam a verdade e a emoção por trás das letras", diz.

E "Direto da Selva" chega repleto de expectativas, especialmente após o enorme sucesso do primeiro single, "Qual é Seu Desejo?", que alcançou mais de um milhão de reproduções no Spotify nas primeiras 24 horas de lançamento, além de ter ficado em primeiro lugar na plataforma digital no Brasil e em segundo em Portugal.

"Isso para mim representa o trap furando bolhas, conquistando pessoas que não têm ligação direta com o gênero, principalmente por ser uma música com uma linguagem única do trap. Ver muitas pessoas se identificando com a faixa mostra o poder da mente do favelado e o que nós podemos causar no mundo com a nossa criatividade", declara.

O rapper, então, analisa sua trajetória. "Esse momento da minha carreira está muito interessante para mim, onde vejo que estou cada vez mais maduro tanto musicalmente quanto mentalmente, e entendendo mais e mais de como apresentar minha arte para o mundo, como as pessoas recebem isso, e sinto que estou cada vez mais me consolidando", conta.

"Mas não acho que este será meu auge, ainda quero conquistar muito mais que isso como carreira internacional, cantar em inglês, conquistar ainda mais países e pessoas com a minha música. Acredito que tenho talento para isso e capacidade, essa é minha meta e eu vou conseguir", relata.

Nos palcos do Rock in Rio

Tz da Coronel vai se apresentar dia 13 de setembro no Rock in Rio 2024, no Espaço Favela. O artista não esconde a emoção de levar o rap para os palcos de um dos maiores festivais do mundo. "Eu me sinto muito feliz, ansioso e realizado porque ser convidado para um evento dessa proporção como o Rock in Rio me faz sentir que estou no caminho certo. Minha apresentação vai ser no palco Favela este ano, mas meu foco é um dia chegar no Palco Mundo com trabalho e dedicação para isso acontecer", pontua.

Sobre o que o público pode esperar de sua apresentação, Tz faz suspense, mas adianta que vai ser especial. "Estou preparando algo bem legal. Ainda não posso revelar muita coisa por ser surpresa (risos), mas prometo entregar e representar os que sonham estar lá um dia. Vocês não perdem por esperar, podem confiar em mim porque haverá excelência como tudo que faço", ressalta.