Sabrina Sato aposta em look estiloso para viajar - Reprodução do Instagram

Sabrina Sato aposta em look estiloso para viajarReprodução do Instagram

Publicado 27/06/2024 07:41

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, embarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quarta-feira, toda estilosa. Em uma publicação feita no Instagram, a apresentadora mostrou detalhes da produção para a viagem com destino ao Japão, onde gravará a segunda temporada do quadro "Essa Eu Quero Ver" , previsto para o segundo semestre, e exibiu as curvas perfeitas.

fotogaleria

No país, Sabrina vai procurar respostas para o porquê de tantas pessoas assistirem vídeos de comidas de rua no Japão? E o que está acontecendo com uma das paisagens mais icônicas do país, além de mostrar os lugares que estão bombando na internet.



"Embarcando para a terra do sol nascente Indo ali do outro lado do mundo explorar o que o Japão tem de mais 'Fantástico'! 'Essa Eu Quero Ver' no Show da Vida", escreveu a apresentadora na legenda.