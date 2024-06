Murilo Couto mostra imagens do casamento Martina Mo?ller - Reprodução do Instagram / Juan Ignacio Schenone

Publicado 27/06/2024 09:15

Rio - Murilo Couto encantou os fãs ao compartilhar as fotos de seu casamento com Martina Moller, no Instagram, nesta quarta-feira (27). O casal reuniu amigos e familiares em uma cerimônia ao ar livre, em um resort de em Ubatuba, no litoral de São Paulo, próximo à praia, e disse o tão esperado 'sim' no altar.

"Casei! Sei que pode ser estranho falar isso, mas... é bom demais! Não vou fazer texto emocionante aqui porque já chorei demais na frente dos outros. Te amo tanto, Martina, que até botei a roupa do Nosso Lar pra celebrar nossa união", brincou ele na legenda.

Nos comentários, amigos e fãs felicitaram o casal. "Lindos ! Muitas aventuras!", disse Eduardo Sterblich. "Que o universo traga só as melhores coisas que possam existir nesse lugar!!! Felicidade felicidade e felicidade e felicidade", desejou Diogo Nogueira. "Felicidades ao casal!", afirmou Helio de La Pena. "Que emoção! Parabéns ! Te amo", declarou Tatá Werneck.

Lua de Mel

Murilo Couto revelou que vai passar a lua de mel sozinho devido a uma série de shows. "Casei. E sabe onde estou? Onde vim passar a lua de mel? Sozinho fazendo show em Portugal", contou o humorista. Martina brincou com o marido através dos comentários. "Aproveita, meu bem! Muita gente gostaria de ter o privilégio de passar a lua de mel sozinho".







