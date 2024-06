Wagner Moura solta a voz em festa - Reprodução de vídeo

Wagner Moura solta a voz em festaReprodução de vídeo

Publicado 27/06/2024 08:14 | Atualizado 27/06/2024 08:15

Rio - Wagner Moura completa 48 anos, nesta quinta-feira (27), mas já iniciou as comemorações do novo ciclo. O ator recebeu o carinho dos amigos em uma festa junina, realizada em Recife, nesta quarta (26), e se divertiu bastante. Em um momento da celebração, o artista soltou a voz no hit "Asa Branca", de Luiz Gonzaga, ao lado de Gabriel Leone. Os dois ainda dançaram forró. Um vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

"Wagner Moura dançando forró, que delícia!", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O motivo do meu colapso foi Wagner Moura cantando forró. Boa noite", declarou outro. "Tenho nem roupa pra um evento desse", brincou uma terceira pessoa.

A festa foi pra lá de animada e teve decoração temática, com direito a bandeirinhas, balões e fogueira. Wagner, que grava o novo filme de Kleber Mendonça Filho, 'O Agente Secreto', ainda posou com o diretor e a atriz Isabél Zuaa durante o 'arraiá'.

Wagner só no forrozinho! pic.twitter.com/QDp6VNYV52 — Acervo Wagner Moura (@acervowagmoura) June 27, 2024