Alok e Romana NovaisReprodução do Instagram

Publicado 19/07/2024 07:44 | Atualizado 19/07/2024 08:25

Rio - Alok e a mulher, Romana Novais, curtem as férias em Ibiza, na Espanha, com os filhos, Ravi, de 4 anos, e Raika, de 3. O DJ compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira (18), alguns cliques de um passeio de barco com a família. Em uma das imagens, ele aparece no maior clima de romance com a amada.

Romana também publicou registros dos momentos de diversão em suas redes sociais. Ela mostrou uma foto dela renovando o bronzeado na embarcação, um vídeo de Alok andando de Jet ski e um clique super fofo do músico se divertindo com os filhos. "Tudo é infinitamente melhor quando é com vocês", escreveu na legenda.

Juntos desde 2013, Alok e Romana oficializaram a união em 2019. Os dois trocaram alianças aos pés do Cristo Redentor , em uma cerimônia linda, restrita a amigos e familiares.