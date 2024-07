MC Daniel lamenta morte do cachorro - Reprodução

Publicado 18/07/2024 19:28

Rio - MC Daniel lamentou, nesta quinta-feira (18), a morte de seu cachorro, que estava com ele há um mês. O cantor, que chegou ao Brasil depois passar uns dias ao lado de Anitta na Europa , contou que o animal caiu na piscina enquanto ele estava viajando, se afogou e não resistiu.

"Uma dor inexplicável que só quem ama muito cachorro e os tem como filhos sabem como é. Eu sempre amei mais cachorro do que gente. Te amo, meu filho. E fazia exatamente um mês que estava comigo, eu quis ter você por estar me sentindo triste e querer uma companhia verdadeira e leal a mim, que era perfeita em todos momentos como você foi", afirmou.

MC Daniel, então, deu detalhes do acidente. "Há dois dias aconteceu um acidente, onde ele aprendeu abrir a porta com o focinho e caiu na piscina tentando beber água. Ele era muito pequenininho e imitava tudo que meu outro cachorro fazia, por isso agiu assim. A água da piscina não estava 100% cheia e ele caiu e se afogou. Estou postando isso aqui com intuito de alertar vocês sobre como é perigoso animais e crianças perto da piscina, e pra que vocês não sintam a dor que estou sentindo de perder alguém especial e de coração puro, que te ama incondicionalmente sem saber se você é bonito ou feio se você é famoso ou anônimo", disse.

"Enfim, só postando aqui porque muitas pessoas criaram apego a ele também e hoje quando cheguei em casa, vocês iriam me perguntar porque eu não gravei ele. Vai ficar tudo bem, foi um anjo que veio para iluminar minha vida, e no tempo certo Deus quis ele ao lado dele no céu porque ele era perfeito. Te amo, meu filho. Sentirei muito a sua falta e nunca me esquecerei do seu amor, você era especial", ressaltou.