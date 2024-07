Nathalia Dill e Juliana Paiva curtem jogo de futebol no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 17:32

Rio - Rio - As atrizes Juliana Paiva e Nathalia Dill, que interpretam as irmãs Electra e Vênus, na novela "Família é Tudo", da TV Globo, saíram direto das gravações da trama, nesta quarta-feira (17), para curtir o jogo entre Botafogo e Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Nas redes sociais, as botafoguenses vibraram muito pela vitória do time e compartilharam alguns registros da noite especial. Juliana estava acompanhada do seu namorado e Nathalia do marido e da filha.

"Dia de fogão. Somos muito pé quente", escreveu Nathalia na legenda da publicação.