Ana Carolina, Anitta e mais famosos fazem homenagens de aniversário a Luísa SonzaReprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 12:56 | Atualizado 18/07/2024 12:58

Rio - A cantora Luísa Sonza completa 26 anos, nesta quinta-feira (18), e foi parabenizada nas redes sociais por alguns famosos, como Ana Carolina, 49, e Anitta, 31. A artista compartilhou as homenagens de aniversário das celebridades, amigos e familiares.



"Feliz aniversário, loirinha", escreveu Ana Carolina nos stories do Instagram, numa foto abraçada com a aniversariante.

As cantoras Anitta e Lexa, que estão viajando pela Europa , gravaram um vídeo cantando parabéns para Luísa. "Parabéns, 'miga' [amiga]. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe", desejou a dona do hit "Sapequinha".A cantora Duda Beat também homenageou a loirinha. "Hoje é aniversário dela, minha Luluzinha que está sempre pronta para viver todas as aventuras comigo. E quanto coisa já vivemos né, minha amiga? Especial demais contarmos uma com a outra nessa vida. Obrigada por tudo, viu? Que hoje você curta cada pedacinho do seu dia só com quem te ama e te faz bem. Te amo muito", declarou.A atriz Nadine Gerloff é prima da cantora e compartilhou algumas fotos com a artista, desde quando elas eram crianças. "Fiquei pensando no que te escrever hoje e também no quanto eu e você somos uma das histórias de amor mais bonitas eu já vi na vida. E por sorte divido ela contigo. Obrigada minha pequena grandona pela sua existência. Por eu poder compartilhar essa vida com alguém que admiro demasiado, que me conhece quase até melhor que eu mesma e ainda assim me ama recíproco", disse ela."Meu amor da minha vida, minha parceira de vida, que divide a vida comigo desde que eu nasci e que vai dividir a vida toda. Me dá um alívio toda vez que eu lembro que tenho você na vida, que pra qualquer coisa eu posso contar contigo, e também me dá vitalidade pensar em você e saber que eu daria a vida por você, me aquece pensar em amor incondicional e vir você na minha cabeça. Obrigada por ser minha parceira de vida da vida toda. Te amo e te enxergo, irmã", respondeu Luísa à prima.