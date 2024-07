Fred Bruno comemora aniversário do filho após pedir a Bianca Andrade festas separadas - Reprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 08:44

Rio - O influenciador digital Fred Bruno comemorou, na noite desta quarta-feira (18), o aniversário do filho, Cris. O pequeno, que é fruto do seu antigo relacionamento com Bianca Andrade, completou 3 anos na última segunda-feira (15), mas o ex-BBB não participou da celebração promovida pela influenciadora digital após pedir que as festas do menino fossem separadas neste ano. Ele, então, utilizou as redes sociais para compartilhar alguns registros da comemoração, com tema de super-heróis."Só o 'neneco' foi capaz de unir Marvel e DC numa mesma missão", escreveu Fred na legenda da publicação, onde aparece com o filho no colo. Também estão no registro os personagens 'Batman', 'Hulk', 'Homem-Aranha', 'Homem de Ferro' e 'Capitão América', que animaram a festa.