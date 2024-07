Bianca Andrade - Reprodução do Instagram

Publicado 17/07/2024 08:27

Rio - Bianca Andrade explicou o motivo de Fred Bruno não ter ido à festa de aniversário do filho, Cris, durante a interação com uma fã no Instagram, nesta terça-feira (15). A influenciadora digital disse que o ex pediu que o pequeno tivesse festas separadas neste ano, mas ressaltou que está tudo bem entre eles.

