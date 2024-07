Luan Santana faz show misterioso para gravação de novo álbum - Reprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 18:57 | Atualizado 17/07/2024 21:00

Rio - Luan Santana, 33 anos, faz a gravação de seu novo disco nesta quarta-feira (17), em um show intimista com várias regras para a participação. O especial conta somente com 600 pessoas que não podem expor o local exato do evento, que acontece na cidade de Cotia, São Paulo, além de não usarem celulares, que serão confiscados na entrada, lacrados e devolvidos só no final da noite, e respeitar um dress code.

No convite para a "expedição especial", aparece como o céu no local e horário da filmagem estará. "Porta de entrada para uma jornada que poucos terão a chance de experimentar", enfatiza.

O código de vestimenta é claro: all black (tudo preto). Isso se aplica também aos detalhes das roupas e acessórios, pois a ideia é que Luan seja o único ponto de luz no lugar, assim como uma estrela no céu, como ilustram as divulgações que fez nas redes sociais, em que aparecem astros celestes.

O artista tem três discos de estúdio e oito álbuns ao vivo e DVDs, além de dezenas de singles e participações. Sempre fazendo muito sucesso pelo Brasil, ele já conquistou o Grammy Latino e o Prêmio Multishow de Música Brasileira.