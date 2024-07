Bella Campos - Reprodução / Instagram

Bella CamposReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 17:46 | Atualizado 17/07/2024 17:47

Rio - Bella Campos, de 26 anos, que está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, desabafou nas redes sociais, nesta terça-feira (16), sobre sua experiência e os desafios que tem vivido. A atriz impôs a si mesma que iria aprender inglês, pois isso facilitará sua vida em trabalhos por todo o mundo, o que já foi um problema em outras ocasiões.

"Muita gente me mandou mensagens de apoio, o que me emocionou muito. Não é sobre ser da 'Coitadolândia', mas sim, sobre os desafios que a gente se coloca. Os resultados têm processos. Seria muito mais fácil eu vir aqui e só mostrar as coisas boas que estou fazendo, os trabalhos internacionais, mas não falar dos desafios que existem dentro disso", disse.



Bella revelou que já se sentiu desconfortável em um trabalho na França onde não conseguia se comunicar com os colegas, por causa da barreira linguística.



"Eu não conseguia me comunicar. Sei que quando eu tenho um trabalho, eu vou fazer e entregar bem feito, só que eu quero ser cada vez melhor. Infelizmente, gosto de ser inteligente, gosto de estudar. Falo isso porque seria muito mais fácil só ser bonita, mas tem um bichinho dentro de mim que sempre quer mais e eu me coloco nesses desafios. Vou me f*dend* no processo, mas me torno quem eu gostaria de ser”, finalizou.