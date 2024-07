Grávida do terceiro filho, Virginia posa em família - Reprodução

Grávida do terceiro filho, Virginia posa em famíliaReprodução

Publicado 17/07/2024 15:49

Rio - Virginia Fonseca compartilhou, nesta quarta-feira (17), um ensaio fotográfico que fez em família na Fazenda Talismã, de Leonardo. Em seu Instagram, a influenciadora, que está à espera de José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe, posou ao lado do amado e das filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, e aproveitou para falar sobre a chegada do pequeno.

"Vem José Leonardo! Sua família te espera com muito amor. Suas irmãs estão empolgadas com sua vinda e tenho certeza que vocês irão se divertir muito juntos! Que Deus abençoe sempre e nos dê muita saúde, amém", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com os registros. "Que fotos lindas", afirmou uma seguidora. "Não é sobre dinheiro, é sobre o amor. Deus abençoe essa família", disse outra. "Amei essas fotos... Estão exalando amor", declarou uma pessoa.

