Reynaldo Gianecchini pinta o cabelo e mostra o resultado: ’Antes e depois’Reprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 11:56 | Atualizado 17/07/2024 12:02

Rio - O ator Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (17), para mostrar a mudança no visual. O artista pintou o cabelo e as sobrancelhas de preto e compartilhou alguns registros do processo, incluindo quando ainda estava com a tintura nos fios, o que divertiu os seguidores.



"O antes e o depois", escreveu Gianecchini na legenda da publicação. Na sequência de fotos ele aparece sentado na cadeira do salão de beleza. "Cabelim [cabelinho] na régua", brincou o ator nos stories do Instagram, ao lado do profissional responsável pela mudança, o cabeleireiro Silvano Nunes.

A publicação repercutiu e internautas elogiaram o visual. "Menino, tu envelhece igual um bom vinho", elogiou uma usuária do Instagram. "Até assim é bonito!", opinou outra seguidora. "Estou precisando de um Silvano aqui", brincou uma terceira pessoa. A publicação repercutiu e internautas elogiaram o visual. "Menino, tu envelhece igual um bom vinho", elogiou uma usuária do Instagram. "Até assim é bonito!", opinou outra seguidora. "Estou precisando de um Silvano aqui", brincou uma terceira pessoa.