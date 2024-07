João Gomes e Ary Mirelle comemoram mesversário do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 22:03 | Atualizado 17/07/2024 22:05

Rio - João Gomes, de 21 anos, comemorou os seis meses de seu filho, Jorge, com festa temática e, junto com Ary Mirelle, 22, sua esposa, se fantasiaram de personagens do anime "Demon Slayer". Ela compartilhou registros da comemoração nas redes sociais nesta terça-feira (16).

"Tem fã de 'Demon Slayer' aí pra comemorar os 6 meses desse Tanjiro lindo?", escreveu Ary. E o cantor comentou: "Valeu, Jorge. Você sempre fazendo a felicidade de seu pai". "Que Deus cubra vocês com sua proteção e abençoe. Eu amo vocês", complementou.

Os seguidores se animaram com o momento. "O mini João já tá todo espertinho", disse um. Outra internauta elogiou: "Família linda! A gente sente a alegria genuína daqui". E uma terceira falou sobre o tema: "Me julguem, mas não faço ideia que desenho é esse (risos) mas as fotos ficaram perfeitas, como sempre".

Para o mesversário anterior, a criança ganhou uma festa do "Ursinho Pooh". Já nos quatro meses de Jorge, o escolhido foi "Naruto", outro anime.