Anitta posa de micro short e recebe elogiosReprodução

Publicado 17/07/2024 21:46

Rio - Anitta utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (17), para compartilhar mais alguns cliques de sua viagem de férias. Curtindo o verão europeu, a cantora posou com um micro short na praia e encantou os seguidores com os registros.

"Coisa linda. Diva", afirmou uma internauta. "Arte", disse outra. "Te amo", declarou um fã. "Perfeita", ressaltou outro. Houve também quem achou que as fotos seriam algum spoiler de um novo projeto. "Vem clipe aí", apostou um seguidor. "Vem música aí", pontuou outro.