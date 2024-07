Fernanda Paes Leme celebra mesversário da filha - Reprodução

Publicado 17/07/2024 19:30

Rio - Fernanda Paes Leme celebrou, nesta quarta-feira (17), o aniversário de três meses da filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou registros da festa, que teve o tema de galinhas, e aproveitou para se declarar para a pequena.

"Três meses, quase 100 dias convivendo com uma pessoa em construção, um serzinho que ainda não fala e não anda, mas me diz tudo que eu preciso e me guia diariamente. Ai filha, três meses desde que nos reconhecemos e você me escolheu nesse mundo. Vou honrar nossos laços. Te amo, minha Pilar", afirmou.

Em seguida, Fernanda explicou a escolha do tema da festa. "O tema desse mês foi galinhas. Tenho uma coleção delas e sempre mostramos pra Pilar quando levamos ela na cozinha, imitando as cocós e aí usamos todas na decoração da mesa (...) E o lookinho que ela já tinha no guarda-roupa. Tudo perfeito", contou.