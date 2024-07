Famosos prestigiam inauguração do novo bar do influenciador Matheus Costa

Rio - O influenciador Matheus Costa, de 28 anos, que viralizou nas redes sociais com vídeos divertidos em que falava errado com o pai, inaugurou nesta terça-feira (16), a drinkeria Mazé, em Copacabana. O evento contou com a presença de diversos famosos.

Nomes como Francisco Vitti, Ste Viegas, Samantha Alves, Diego Cruz, Drika Marinho e André Marinho estiveram no local para prestigiar o empresário.

