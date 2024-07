Fátima Bernardes, Agatha Moreira e mais celebridades se exercitam no Rio

Rio - Várias celebridades deram um show de disposição e se exercitaram no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17). Camila Queiroz, Agatha Moreira e Marcella Rica praticaram vôlei nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. As atrizes se divertiram bastante durante a atividade.

Na mesma região, Fátima Bernardes fez uma caminhada na companhia do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, na orla. Já na Zona Sul, em Copacabana, Andrea Beltrão nadou no mar. Logo depois, a atriz, que interpreta Zefa Leonel, em "No Rancho Fundo", da TV Globo, jogou altinha.

