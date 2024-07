Juliano Floss recebe ataques após foto com Marina Sena - Reprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 12:40

Rio - O influenciador digital Juliano Floss recebeu ataques de internautas após compartilhar nas redes sociais, nesta segunda-feira (15), uma foto com a namorada, a cantora Marina Sena. O casal, que recentemente assumiu o relacionamento , está viajando pela Europa Na imagem em questão, o dançarino apareceu com o rosto apoiado no bumbum da cantora. Na legenda da publicação, o influenciador colocou um "emoji" de pêssego e um símbolo de coração, o que foi suficiente para a repercussão.